Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 178: Oma auf Abwegen
44 Min.Ab 12
Ein kleiner Junge wird dehydriert aus einem parkenden Wagen befreit. Als seine Mutter auftaucht, wird schnell klar: Der Oma, die ihn im Auto allein ließ, muss etwas zugestoßen sein! - Ein Schüler leidet urplötzlich unter heftigem Husten. Dann kollabiert auch sein älterer Bruder in der Notaufnahme. Was verschweigen die beiden Jungs? - Ein Autofahrer flüchtet aus einer Verkehrskontrolle. Kurz darauf wird ein Stelzenclown überfahren und schwer verletzt ...
