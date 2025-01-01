Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Smörrebröd

SAT.1Staffel 4Folge 26
Smörrebröd

SmörrebrödJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 26: Smörrebröd

44 Min.Ab 12

Eine Gruppe von schwedischen Touristen macht Party auf dem Seitenstreifen der Autobahn. Während die Polizei sie zurechtweist, explodiert auf der Fahrbahn ein PKW. Die Insassen werden teilweise schwer verletzt. - Ein Mann wird von seiner Frau mit starken Schmerzen, Schwindel und Übelkeit ins Krankenhaus gebracht. Er hat Gleichgewichtsstörungen. Ist etwa sein Innenohr das Problem?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen