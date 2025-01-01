Zum Inhalt springenBarrierefrei
Viel Wirbel um nix

SAT.1Staffel 4Folge 29
Folge 29: Viel Wirbel um nix

44 Min.Ab 12

Gefährlicher Einsatz im Kampfsportstudio: Die Spezialisten müssen eine schwer verletzte Frau behandeln - sie werden jedoch von aggressiven Kampfsportlern behindert. - Ein Mädchen wurde mit einem Spielzeugschwert am Auge verletzt. Wenig später wird ihre Mutter mit einem Bandscheibenvorfall eingeliefert. Was haben die beiden Vorfälle miteinander zu tun?

