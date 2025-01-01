Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Hexenverbrennung

SAT.1Staffel 4Folge 36
Folge 36: Hexenverbrennung

44 Min.Ab 12

Als den Spezialisten eine brennende Person gemeldet wird, ist höchste Eile geboten, doch aufgebrachte Anwohner erschweren die Anfahrt. Nachdem die Rettungskräfte vor Ort eingetroffen sind, ändert sich die Situation dramatisch. - Ein Familienvater wird in die Klinik gebracht. Zunächst wird ein Schlaganfall vermutet, doch die Symptome passen nicht zu seinem Zustand. Schließlich kommt dem Arzt ein schlimmer Verdacht.

SAT.1
