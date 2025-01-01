Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 54: Dialyse-Patient in Gefahr
44 Min.Ab 12
Ein Mann muss nach einem Unfall aus einem zerquetschten PKW gerettet werden. Die Zeit drängt. Wenn er nicht rechtzeitig zur Dialyse kommt, stirbt er. - Ein Mechaniker wird in seiner Werkstatt von einem Unbekannten umgefahren! Die Spezialisten gehen der Unfallursache auf den Grund und machen eine erstaunliche Entdeckung. - Ein scheinbar sturzbetrunkenes Mädchen wird von seiner ebenso besorgten wie erbosten Mutter in die Klinik gebracht. Doch ist die Schülerin wirklich betrunken?
