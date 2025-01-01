Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 70
Folge 70: Geschmacklose Gefahr

43 Min.Ab 12

Die Feuerwehr wird zu einem Haus gerufen, in dem eine bewusstlose Frau liegt. Beim Eintreten schlägt der CO-Warner Alarm! Was ist passiert? - Eine Frau bringt ihre Eltern in die Notaufnahme: Ihre Mutter hat sich beim Spazierengehen böse an einem Stacheldraht verletzt. Doch auch ihrem Vater scheint es nicht gut zu gehen. - Die Spezialisten müssen auf dem Grundstück eines Kleingartenvereins einen gestürzten Jungen behandeln.

SAT.1
