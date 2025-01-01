Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 87: Lausbuben
44 Min.Ab 12
Eine junge Mutter bangt um ihren verletzten Sohn. Wie hat sich der Junge bloß die heftige Bisswunde zugezogen? Und wieso schweigt sein Bruder? - In der Notaufnahme muss ein Bauarbeiter nach einem Sturz versorgt werden - doch der Arzt bemerkt schnell, dass der Unfall das geringste Problem ist. - Und: Eine Joggerin wird mit nasser Kleidung und Brandwunden aufgefunden. Was steckt dahinter?
