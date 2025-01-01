Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 94
44 Min.Ab 12

Ein Kranführer erleidet einen Herzinfarkt und kommt nicht mehr alleine aus dem Führerhaus herunter. Kann der 45-Jährige noch rechtzeitig gerettet werden? - Eine Frau bringt ihren Mann mit einer knallroten Kopfhaut in die Notaufnahme. Beschämt gibt der 49-Jährige zu, dass er Haarwuchsmittel benutzt hat. Als er sich plötzlich übergeben muss, offenbart sich ein weiteres Geheimnis mit dramatischen Folgen.

SAT.1
