Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 154: Die Prothesenattacke
44 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12
Eine Frau wird von einem Rollerfahrer erfasst und verletzt. Während der Notarzt sie behandelt, gibt es plötzlich einen Hinweis auf ein zweites Unfallopfer. - Beste Freundinnen erzählen sich alles? Von wegen! Eine Frau will auf keinen Fall, dass ihre Schulfreundin erfährt, was sie für ein zurückgezogenes und trostloses Leben führt. - Auf einer Raststätte kommt es zu einem Unfall. Doch zur Verwunderung der Unfallverursacher bietet ihnen der Geschädigte Geld.
