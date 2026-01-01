Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 101: In ein neues Leben
44 Min.Ab 12
Auf dem Weg in ein neues Leben wird eine Frau von einem Auto eingeklemmt. Kurz darauf fährt ihr stalkender Ex vorbei. Kann das wirklich nur Zufall sein? - Eine Frau kommt nach Hause, muss feststellen, dass die Schlösser ausgetauscht sind und ein fremder Mann in einem Klappbett eingesperrt ist. Wer hat sich da bei ihr eingenistet? - Eine Frau attackiert scheinbar ohne Grund ihre Schwester! Haben die beiden etwas zu verheimlichen?
