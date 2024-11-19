Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Im Dunkeln ist jeder allein

SAT.1Staffel 8Folge 113vom 19.11.2024
Folge 113: Im Dunkeln ist jeder allein

44 Min.Folge vom 19.11.2024Ab 12

Eine Frau wird in einer Höhle vermisst, angeblich wollte sie eine Freundin aus den Fängen einer Sekte retten. - Ein Mann verwechselt die Klinik am Südring mit einem Restaurant. Als die mentalen Ausfall-Erscheinungen plötzlich heftiger werden, ist schnell klar, dass der Mann in Lebensgefahr schwebt. - In einer Kfz-Werkstatt wird ein Mechaniker schwerverletzt aufgefunden. Unfall oder Attacke? Immerhin gibt es vor Ort einige, die ein Hühnchen mit dem Patienten zu rupfen haben.

