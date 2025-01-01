Big Bademeister Is Watching YouJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 117: Big Bademeister Is Watching You
44 Min.Ab 12
In einer Schwimmbadumkleide wurde eine Frau schwer verletzt, und das nach einem Streit mit der eifersüchtigen Ex ihres neuen Freundes. Ist der Streit eskaliert oder steckt etwas anderes dahinter? - Ein Mann läuft vor ein Auto und landet im Krankenhaus. Schnell zeigt sich: Er hatte schon zuvor starke Schmerzen. - Ein Elektriker wird während seiner Arbeit in einer Villa durch einen Stromschlag verletzt. Doch warum weiß sein Chef nichts davon, dass heute dort gearbeitet wird?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick