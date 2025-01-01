Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Toxische Begegnung

SAT.1Staffel 8Folge 135
Toxische Begegnung

Toxische BegegnungJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 135: Toxische Begegnung

44 Min.Ab 12

Eine Frau wird schwer verletzt im Wald gefunden. Ein Unfall? Ein Verbrechen? Ihre Schwester ist nicht nur in großer Sorge, sondern muss sich auch fragen, was ihr Mann damit zu tun hat. Denn der ist ebenfalls im Wald - aber verschwunden! Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. - Im Garten eines Einfamilienhauses findet eine Mutter ihren Sohn verletzt und somnolent im Hundezwinger eingesperrt. Das ganze Haus ist verwüstet. Wie konnte eine kleine Party so eskalieren?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen