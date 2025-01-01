Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 143: Dellen und Desaster
44 Min.Ab 12
Eine junge Frau soll ihren Bruder aus einem missglückten Date retten, aber dann versucht dieser, sie zum Lügen zu überreden. Welches Geheimnis hat der Bruder? - Zwei sexy Mädchen in Latex-Outfits kommen in die Notaufname und sind schwerkrank, aber mit unterschiedlichen Symptomen. - Eine junge Frau macht mit ihrem Freund einen Rennradausflug über eine Waldstraße, als dieser plötzlich verschwindet. Wollte er vor der Polizei fliehen?
