Auf Streife - Die Spezialisten

Verfeindete Freunde

SAT.1Staffel 8Folge 158
Folge 158: Verfeindete Freunde

44 Min.Ab 12

Zwei Freundinnen suchen im Wald nach ihren Männern, die sich seit einem Vorfall auf der Arbeit spinnefeind sind. - Eine Frau wird mit Rippenbrüchen in die Notaufnahme gebracht. Ihre ältere Schwester hat einen schlimmen Verdacht. - Eine Frau sorgt sich um ihren erkrankten Freund. Als man illegale Betäubungsmittel in seinem Auto findet, gerät sie in Verdacht, ihren Partner bei einer kriminellen Aktion unterstützt zu haben.

