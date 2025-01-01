Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 158: Verfeindete Freunde
44 Min.Ab 12
Zwei Freundinnen suchen im Wald nach ihren Männern, die sich seit einem Vorfall auf der Arbeit spinnefeind sind. - Eine Frau wird mit Rippenbrüchen in die Notaufnahme gebracht. Ihre ältere Schwester hat einen schlimmen Verdacht. - Eine Frau sorgt sich um ihren erkrankten Freund. Als man illegale Betäubungsmittel in seinem Auto findet, gerät sie in Verdacht, ihren Partner bei einer kriminellen Aktion unterstützt zu haben.
