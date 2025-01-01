Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 28: Wer ist Olli?
44 Min.Ab 12
Ein junger Mann läuft mit einer abgebrochenen Flasche in der blutigen Hand durch den Wald. Als die Spezis eintreffen, wirkt der Mann verstört. Sie müssen herausfinden: Ist er ein gefährlicher Gewalttäter, wurde er selbst Opfer oder ist er Zeuge eines Unglücks? - Außerdem: Eine 23-Jährige wählt den Notruf, weil ihr Verlobter auf einem Waldparkplatz zusammengebrochen ist. Bald verdichtet sich der Verdacht, dass der Mann die Verlobung lösen wollte ...
