Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 32: Bizarre Blätter
44 Min.Ab 12
Eine junge Frau baut vor ihrer Wohnung einen Auffahrunfall. Schnell werden bei ihr Vergiftungssymptome festgestellt. - Ein angeblich elektrosensibler Mann will die Klinik nicht betreten, weil er glaubt, dort endgültig unter der gefürchteten Strahlenbelastung zusammenzubrechen. - Eine Frau wimmelt seit Monaten ihre Tochter ab und wird bei einem Besuch in einem desaströsen Zustand aufgefunden. Was verbirgt sie vor ihrer Tochter?
