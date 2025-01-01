Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 8Folge 34
Folge 34: Nelly auf der Flucht

44 Min.Ab 12

Die Spezialisten werden zu einem Unfall gerufen, bei dem ein Fahrzeug in eine Hauswand gerast ist. Die Aussagen der Anwesenden sind allerdings mehr als widersprüchlich. - Eine junge Mutter kommt nach einem Haushaltsunfall mit verklebten Händen in die Klinik. Die Lage spitzt sich dramatisch zu, denn plötzlich bricht auch der Ehemann zusammen. - Die Spezialisten werden zu einem Mann mit einem abgetrennten Finger gerufen. Wo ist sein fehlender Körperteil?

