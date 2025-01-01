Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Blink-Blink

SAT.1Staffel 8Folge 40
Blink-Blink

Blink-BlinkJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 40: Blink-Blink

44 Min.Ab 12

Zwei Geschwister sind verschwunden und der Suchtrupp muss sich darauf vorbereiten, dass sie Opfer krimineller Jugendlicher geworden sind, die in der Gegend ihr Unwesen treiben. - Nach einem Sturz in einen Kaktus wird eine Frau in die Klinik eingeliefert. Während der Untersuchungen hustet sie plötzlich Blut und ihr Befinden verschlechtert sich rapide. - Als eine Mutter nach einer zweiwöchigen Kur nach Hause kommt, findet sie ihre Tochter krank und mit Verbrennungen im Gesicht vor.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen