Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 40: Blink-Blink
44 Min.Ab 12
Zwei Geschwister sind verschwunden und der Suchtrupp muss sich darauf vorbereiten, dass sie Opfer krimineller Jugendlicher geworden sind, die in der Gegend ihr Unwesen treiben. - Nach einem Sturz in einen Kaktus wird eine Frau in die Klinik eingeliefert. Während der Untersuchungen hustet sie plötzlich Blut und ihr Befinden verschlechtert sich rapide. - Als eine Mutter nach einer zweiwöchigen Kur nach Hause kommt, findet sie ihre Tochter krank und mit Verbrennungen im Gesicht vor.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick