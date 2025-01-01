Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 83: Fack Ju Grothe
44 Min.Ab 12
Ein Lehrer wird zusammengeschlagen auf dem Parkplatz der Schule gefunden. Wurde er Opfer eines Überfalls oder kommt der Täter aus dem unmittelbaren Schul-Umfeld? - Eine Frau fällt durch ihr aggressives Verhalten auf. Das Ärzte-Team sucht nach den Ursachen und macht eine erstaunliche Entdeckung. - Die Spezis müssen eine verletzte Frau behandeln, die auf der Kellertreppe gestürzt ist. Doch dann stellt die Schwester der Hausbewohnerin eine erstaunliche Behauptung auf.
