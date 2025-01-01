Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Der heisse Hai

SAT.1Staffel 9Folge 100
Der heisse Hai

Der heisse HaiJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 100: Der heisse Hai

44 Min.Ab 12

Eine Frau findet ihren Freund in einem Käfig eingeschweißt in einer brennender Garage vor. Liegt hier ein Verbrechen vor oder ist ihr Freund in irgendetwas anderes verwickelt? - Ein übergewichtiger Mann mit rätselhaften Symptomen, die alle nicht zusammenpassen, wird in die Klinik eingeliefert. - Ein Pferd kehrt ohne seine Reiterin von einem Ausritt zurück, sie ist wie vom Erdboden verschluckt. Die Spurensuche wirft Rätsel auf. Steckt womöglich ein Verbrechen dahinter?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen