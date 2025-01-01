Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 100: Der heisse Hai
44 Min.Ab 12
Eine Frau findet ihren Freund in einem Käfig eingeschweißt in einer brennender Garage vor. Liegt hier ein Verbrechen vor oder ist ihr Freund in irgendetwas anderes verwickelt? - Ein übergewichtiger Mann mit rätselhaften Symptomen, die alle nicht zusammenpassen, wird in die Klinik eingeliefert. - Ein Pferd kehrt ohne seine Reiterin von einem Ausritt zurück, sie ist wie vom Erdboden verschluckt. Die Spurensuche wirft Rätsel auf. Steckt womöglich ein Verbrechen dahinter?
