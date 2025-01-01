Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 12: Lass mich endlich frei!
44 Min.Ab 12
Ein Mann wird von seiner Freundin bewusstlos und mit einer Eisenkette gefesselt in seiner Wohnung aufgefunden. Ein Gewaltverbrechen? Doch dann taucht die Ex-Freundin auf, und behauptet, dass es sich um ein Sexspiel gehandelt hat. - Eine hochschwangere Frau bangt um ihren Mann, der an Symptomen leidet, die einen Tumor vermuten lassen. - Bei den Umbauarbeiten in einem Yogastudio wird einer der Handwerker unter einem großen Wandspiegel begraben.
