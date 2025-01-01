Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 3: Kart am Limit
44 Min.Ab 12
Eine Frau wird von einem Kart über die Fahrbahn geschleift und schwer verletzt - ein Racheakt? Die Spezialisten bekommen es mit einem kniffligen Fall zu tun. - Eine Erzieherin bringt ihren Kollegen in die Notaufnahme, denn dieser ist mit starken Schmerzen zusammengebrochen. Hat er sich eine lebensbedrohliche Krankheit zugezogen? - Der Familienhund kehrt ohne sein Herrchen zu dessen Ehefrau zurück - mit Blut an der Schnauze! War der Streit mit dem Nachbarn aus dem Ruder gelaufen?
