Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 9Folge 3
Folge 3: Kart am Limit

44 Min.Ab 12

Eine Frau wird von einem Kart über die Fahrbahn geschleift und schwer verletzt - ein Racheakt? Die Spezialisten bekommen es mit einem kniffligen Fall zu tun. - Eine Erzieherin bringt ihren Kollegen in die Notaufnahme, denn dieser ist mit starken Schmerzen zusammengebrochen. Hat er sich eine lebensbedrohliche Krankheit zugezogen? - Der Familienhund kehrt ohne sein Herrchen zu dessen Ehefrau zurück - mit Blut an der Schnauze! War der Streit mit dem Nachbarn aus dem Ruder gelaufen?

SAT.1
