Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 16: Unflotter Dreier
44 Min.Ab 12
Eine Frau wird von ihrer Schwester mit einem Hautausschlag in die Klinik gebracht. Hat sie Masern? Während die Spezis noch nach der Ursache suchen, verhalten sich die Schwester und der Freund der Frau auffallend merkwürdig. - Eine Mutter eilt auf einem Fabrikgelände ihrer verletzten Tochter und deren Ex-Freund zu Hilfe. Ist es hier zu einem blutigen Streit gekommen? Als bei dem Jungen eine Schussverletzung festgestellt wird, nimmt der Fall eine dramatische Wende ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick