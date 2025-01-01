Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 4: Gefährlicher Puffer
44 Min.Ab 12
Ein Pyrotechniker flieht vor dem Zoll. Ist er in illegale Machenschaften verstrickt oder gibt es einen anderen Grund für seine Flucht? - Eine frisch getrennte Frau wird mit einer in der Hand steckenden Schere in die Notaufnahme gebracht. Um die Ursache zu finden, muss sich die 18-Jährige überwinden, ein Geheimnis preiszugeben. - Ein Mann wird lallend und verletzt in der Einfahrt seines Hauses aufgefunden. Ein Routinefall, wie es scheint. Doch er schwebt bald in Lebensgefahr.
