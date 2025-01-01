Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Die Farbe der Wahrheit

SAT.1Staffel 9Folge 10
Die Farbe der Wahrheit

Die Farbe der WahrheitJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 10: Die Farbe der Wahrheit

44 Min.Ab 12

Ein Lehrer verletzt sich schwer, als er einen diebischen Schüler verfolgt. Der Junge wird gestellt, das gestohlene Gut tatsächlich bei ihm sichergestellt. Doch dann nimmt der Fall eine unerwartete Wendung. - Nachdem ein Mann sein verletztes Date in die Notaufnahme gebracht hat, fällt er im Wartebereich in einen tiefen Schlaf. Was ist los? - Eine Frau verunglückt am Straßenrand mit ihrem Fahrrad. Es kommt der Verdacht auf, dass sie Opfer eines sexuellen Übergriffs wurde.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen