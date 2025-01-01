Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Pfannenfieber

SAT.1Staffel 9Folge 6
Pfannenfieber

PfannenfieberJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 6: Pfannenfieber

44 Min.Ab 12

Eine Mutter findet ihre 18-jährige Tochter verletzt und ohnmächtig vor - von der jüngeren Tochter fehlt derweil jede Spur. Gab es Streit zwischen den Geschwistern? Doch dann nimmt das Geschehen eine unerwartete Wendung. - Ein 17-jähriges Mädchen fällt ohne ersichtlichen Grund von ihrem Fahrrad und ihr neuer Freund verhält sich auffällig. - Eine Frau ist im Kühlhaus eines Hotels eingesperrt. Der erste Verdacht fällt auf ihren Freund, mit dem es oft Krach gibt ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen