Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 6: Pfannenfieber
44 Min.Ab 12
Eine Mutter findet ihre 18-jährige Tochter verletzt und ohnmächtig vor - von der jüngeren Tochter fehlt derweil jede Spur. Gab es Streit zwischen den Geschwistern? Doch dann nimmt das Geschehen eine unerwartete Wendung. - Ein 17-jähriges Mädchen fällt ohne ersichtlichen Grund von ihrem Fahrrad und ihr neuer Freund verhält sich auffällig. - Eine Frau ist im Kühlhaus eines Hotels eingesperrt. Der erste Verdacht fällt auf ihren Freund, mit dem es oft Krach gibt ...
