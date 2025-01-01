Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 14: Liebe, Laser, Leidenschaft
44 Min.Ab 12
Geiseldrama in einer Schönheitspraxis! Ein Unbekannter sticht die Anästhesistin nieder und nimmt die Schönheitschirurgin sowie ihre Patientin als Geisel. - Eine Chemielaborantin verbrennt sich mit dem Bunsenbrenner. In der Notaufnahme fällt dem Arzt der schlechte Allgemeinzustand der Patientin auf. - Auf einem Autobahnrastplatz wehrt sich ein Lkw-Fahrer gegen einen Dieb. Dessen Mutter ist verzweifelt: Raubt ihr Sohn wirklich Lkws aus?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick