Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 2: Ehrensache
44 Min.Ab 12
Eine Frau findet ihren Bruder an einem Waggon in einem verlassenen Industriegelände hängend - mit einem Schild um den Hals und der Aufschrift: "Loser". - Eine Tätowierung geht mächtig schief und führt zu einer massiven Bauchverletzung. Handelt es sich gar nicht um einen Unfall, sondern um eine bewusste Attacke? - Die Spezis werden zu einer Raststätte gerufen: Eine Frau fuhr mit ihrem Auto gegen einen Baum. War der Unfall beabsichtigt?
