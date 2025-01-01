Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 20
Folge 20: Ausgezogen

44 Min.Ab 12

Ein nackter Mann irrt über den Parkplatz einer Raststätte. Er ist Opfer eines Überfalls geworden, aber was hat der unbekannte Täter von ihm gewollt? - Ein Mann wird nach dem Unfall mit seinem Roller in der Notaufnahme behandelt, aber warum benimmt sich plötzlich seine Frau so seltsam? - Eine Frau findet ihren Nachbarn mit Brandverletzungen auf dem Campingplatz. In den Händen hält er den angeschmorten Schal ihres Freundes. Was ist den Männern passiert? Und wo hat es gebrannt?

