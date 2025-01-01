Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 103: Männer sind Schweine
44 Min.Ab 12
Eine 33-Jährige ist mit ihrer Freundin verabredet, findet am See aber nur deren Sachen verstreut vor. Ein Autounfall in der Nähe wirft Fragen auf. Wurde die Freundin von ihrem Online-Date angegriffen? - Ein Mann - beschmiert mit Tomatensoße - wird von seiner Freundin in die Klinik gebracht. Dort stellt sich heraus, dass beide ein Geheimnis haben. - Ein Jugendlicher verunglückt mit einem geklauten Fahrrad. Der Junge ist in Panik und möchte sich nicht behandeln lassen.
