Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 108: Bittere Beziehungskiste
44 Min.Ab 12
Als eine Frau ihre Eltern von einem Achtsamkeitsseminar abholen soll, findet sie ihre Mutter offensichtlich zusammengeschlagen vor. Was wie ein Ehestreit aussieht, entpuppt sich schnell als viel größeres Problem. - Eine Frau bringt ihren Mann nach einem Zusammenbruch in die Notaufnahme. Ist er überfordert, weil er sich um das Baby und den Haushalt kümmern muss?
