Auf Streife - Die Spezialisten

Mein Bruder, der Tollpatsch

SAT.1Staffel 9Folge 122
Mein Bruder, der Tollpatsch

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 122: Mein Bruder, der Tollpatsch

44 Min.Ab 12

Ein Chef wird verletzt, als dann auch noch die Halle droht, in Flammen aufzugehen. Hat tatsächlich ein schlampig arbeitender Mitarbeiter, der die Geräte warten sollte, Schuld an den häufigen Arbeitsunfällen? - Die plötzlichen Wutausbrüche eines angeblich sehr sanften Mannes stellen den Arzt vor ein Rätsel. - Eine Mutter hat sich während des Urlaubs ihrer Tochter in deren WG einquartiert, nun ist sie verletzt. Ist sie einem Anschlag der Mitbewohner zum Opfer gefallen?

