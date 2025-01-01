Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 123: Nicht ohne meinen Mann
44 Min.Ab 12
Bei einer Zollkontrolle kommt es zu einem folgenschweren Fluchtversuch. Der Fahrer der Spedition verunfallt und verletzt sich dabei schwer. Doch in der Firma kennt niemand den Wagenlenker. - Nachdem eine Frau fast in eiskaltem Badewasser ertrunken ist, wird sie von ihrer Schwester mit schwersten Hautverbrennungen in die Klinik gebracht. Schnell stellt sich heraus, dass es heftige Probleme mit der Mitbewohnerin gab. Hat sie die Verletzte mit kochendem Wasser verbrüht?
