Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 133: Peterchens Unfallfahrt
44 Min.Ab 12
Ein Mann wird von seiner Tochter und ihrem Freund angefahren. Dabei war er gerade selbst dabei, einen Notruf abzusetzen. - Eine Frau bringt ihre beste Freundin mit Ausschlag am ganzen Körper in die Notaufnahme. Die Mutter der Patientin ist verwundert, denn die Mädels sind eigentlich zerstritten. - Eine Frau sieht, wie eine Unbekannte aus einem Gebäude stürzt. Als sie dieser zu Hilfe kommen will, liegt am Unfallort jedoch ihr Lebensgefährte und von der Frau fehlt jede Spur.
