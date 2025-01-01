Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Dienstwaffe entwendet. Täter flüchtig

SAT.1Staffel 9Folge 22
Dienstwaffe entwendet. Täter flüchtig

Folge 22: Dienstwaffe entwendet. Täter flüchtig

44 Min.Ab 12

In einem Haus wurde ein zur Hilfe gerufener Polizist niedergeschlagen und seiner Waffe beraubt. Der Täter hat mutmaßlich die Tochter des Hauses entführt. Für die Spezis beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, um den gefährlichen Mann und die Tochter zu finden. - Ein 16-jähriges Mädchen leidet plötzlich an einer Allergie gegen Kupfer, obwohl sie keinen Kontakt dazu hatte. Noch bevor die Spezialisten dieses Rätsel lösen, verschlechtert sich ihr Zustand dramatisch!

