Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 9Folge 26
Folge 26: Giftiges Gemüse

44 Min.Ab 12

Drama auf einem Bio-Bauernhof: Die Bäuerin wurde schwer verletzt und das Gemüse vergiftet. Zudem ist die 12-jährige Enkelin spurlos verschwunden. - Zwei Frauen landen nach einem Eishockeyspiel verletzt in der Notaufnahme. Doch wieso will sich eine der Frauen nicht von den Spezialisten behandeln lassen? - In einem Loft, das zwei Frauen bewohnen, kommt es zu einer Explosion. Eine der Frauen hatte kurz vorher ein Paket geöffnet. Handelt es sich um eine Paketbombe?

SAT.1
