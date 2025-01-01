Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 36
44 Min.Ab 12

Eine Frau wird unter der Sonnenbank eingesperrt und erleidet schwere Verbrennungen. Als die Spezis feststellen, dass der Besitzer des Sonnenstudios verschwunden ist, stehen sie vor einem Rätsel. - Ein Mann verletzt sich nach einem Wutanfall an der Hand. Doch woher kommt die Beule an seinem Hinterkopf? - Eine Frau findet eine blutüberströmte Fremde in ihrer Wohnung und es sieht ganz so aus, als hätte diese ein romantisches Date mit ihrem Freund gehabt.

