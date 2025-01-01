Wo Rauch ist, muss kein Feuer seinJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 39: Wo Rauch ist, muss kein Feuer sein
43 Min.Ab 12
Die Feuerwehr platzt in ein Foto-Shooting, bei dem mit illegalen Rauchbomben gearbeitet wird. Hinter den Kulissen des Shootings brodelt es, und die Spezialisten werden Zeugen eines hinterhältigen Anschlages. - Eine Frau kämpft sich durch eine Diät und kommt mit Verbrühungen durch den Dampfgarer in die Notaufnahme. - Ein Mann wird von seiner Freundin in eine Burg gelockt und dort von einem Ritter in Rüstung niedergeschlagen. Die Freundin ist verschwunden!
