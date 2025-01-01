Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Scharfe Bilder

SAT.1Staffel 9Folge 40
Folge 40: Scharfe Bilder

44 Min.Ab 12

Ein einsamer Mann hängt schwer verletzt im Stacheldrahtzaun. Er wurde das Opfer eines Überfalls. Oder ist er doch nicht so unschuldig, wie er tut? Milena ist mit ihrer Ehe am Ende. Ihr Mann verkriecht sich lieber mit Pornos im Keller, als bei der Familie zu sein. Als seine neuen sexuellen Vorlieben schiefgehen, landet er in der Notaufnahme. Die Schwestern Melissa und Kelly streiten sich bis aufs Blut, weil Melissa wieder aus "Hotel Mama" ausziehen soll.

SAT.1
