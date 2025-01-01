Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 40: Scharfe Bilder
44 Min.Ab 12
Ein einsamer Mann hängt schwer verletzt im Stacheldrahtzaun. Er wurde das Opfer eines Überfalls. Oder ist er doch nicht so unschuldig, wie er tut? Milena ist mit ihrer Ehe am Ende. Ihr Mann verkriecht sich lieber mit Pornos im Keller, als bei der Familie zu sein. Als seine neuen sexuellen Vorlieben schiefgehen, landet er in der Notaufnahme. Die Schwestern Melissa und Kelly streiten sich bis aufs Blut, weil Melissa wieder aus "Hotel Mama" ausziehen soll.
