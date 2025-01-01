Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 49: Wandern, Wein und Weiber
44 Min.Ab 12
Beim Wein-Wandern zum Teambuilding findet eine Frau ihre Mitarbeiterin verletzt auf dem Boden. Was ist passiert und wo ist die Schwester der Chefin, die auf einmal verschwunden ist? Zwei Mädchen kommen nach einer Explosion mit einem Chemiebaukasten in die Klinik. Doch schnell wird klar, dass die Geschichte des Unfallhergangs nicht stimmen kann. Ein Mann stürzt mit seinem Fahrrad. War es ein Schwächeanfall aufgrund seines erst kürzlich eingesetzten Herzschrittmachers?
