Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 56: Showdown an Bahn 7
44 Min.Ab 12
Die Besitzerin einer Minigolfanlage wird bewusstlos und verletzt an Bahn 7 aufgefunden, nachdem ein Streit mit ihrer Schwiegertochter eskaliert ist. Wurde die Frau niedergeschlagen oder hat sie etwas anderes zu Fall gebracht? - Ein Mann ist irritiert: Ausgerechnet seine Ex ruft ihn nach dem Zusammenbruch seiner neuen Freundin in die Klinik. - Ein Familienvater liegt verletzt und bewusstlos im Garten neben einer Leiter. Hat er seine Schwägerin beim Duschen beobachtet?
