Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Lauter bitte!

SAT.1Staffel 9Folge 62
Lauter bitte!

Lauter bitte!Jetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 62: Lauter bitte!

44 Min.Ab 12

Ein Geländewagen rast in einem Industriegebiet in den Tourbus einer Rockband. Eine dramatische Rettung beginnt. Bald steht ein schlimmer Verdacht im Raum: Steckt hinter dem Unfall in Wahrheit eine böswillige Attacke? - Ein 16-jähriges Mädchen kommt krank und völlig verstört vom Campen mit ihrem Freund zurück. Ihre Mutter ist in höchster Sorge: Hat der Freund ihrer Tochter etwas angetan? Als sich der Zustand der Frau verschlechtert, kämpfen die Ärzte plötzlich um ihr Leben.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen