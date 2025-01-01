Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 62: Lauter bitte!
44 Min.Ab 12
Ein Geländewagen rast in einem Industriegebiet in den Tourbus einer Rockband. Eine dramatische Rettung beginnt. Bald steht ein schlimmer Verdacht im Raum: Steckt hinter dem Unfall in Wahrheit eine böswillige Attacke? - Ein 16-jähriges Mädchen kommt krank und völlig verstört vom Campen mit ihrem Freund zurück. Ihre Mutter ist in höchster Sorge: Hat der Freund ihrer Tochter etwas angetan? Als sich der Zustand der Frau verschlechtert, kämpfen die Ärzte plötzlich um ihr Leben.
