Auf Streife - Die Spezialisten

Ein gefährliches Theater

SAT.1Staffel 9Folge 64
Ein gefährliches Theater

Folge 64: Ein gefährliches Theater

44 Min.Ab 12

Statt seiner Freundin beim Vortanzen für ein E-Casting zuzusehen, muss ein Mann die Spezis einschalten, als er sie blutüberströmt vor der Bühne findet. Ist ein Streit eskaliert oder wiederholt sich ihre düstere Vorgeschichte? - Von einem Überfall gezeichnet hat ein Mann direkt vor der Notaufnahme einen Unfall. - Die Suche nach seiner verschwundenen Freundin wird für einen Mann zum Albtraum. Denn diese trägt unbewusst eine Zeitbombe bei sich, die jeden Moment hochgehen kann.

SAT.1
