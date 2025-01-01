Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 64: Ein gefährliches Theater
44 Min.Ab 12
Statt seiner Freundin beim Vortanzen für ein E-Casting zuzusehen, muss ein Mann die Spezis einschalten, als er sie blutüberströmt vor der Bühne findet. Ist ein Streit eskaliert oder wiederholt sich ihre düstere Vorgeschichte? - Von einem Überfall gezeichnet hat ein Mann direkt vor der Notaufnahme einen Unfall. - Die Suche nach seiner verschwundenen Freundin wird für einen Mann zum Albtraum. Denn diese trägt unbewusst eine Zeitbombe bei sich, die jeden Moment hochgehen kann.
