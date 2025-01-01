Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 7
Folge 7: Das perfekte Motiv

44 Min.Ab 12

Das Foto einer schwerverletzten Frau führt die Spezialisten zu einem historischen Vierkanthof. Als sie einen blutüberströmten Mann entdecken, spitzt sich die Lage zu. - Eine Frau freut sich, endlich ihren Freund zu besuchen. Aber dieser vergisst, sie vom Bahnhof abzuholen und landet stattdessen mit seiner attraktiven Kollegin im Krankenhaus. - Nach einem Schulgespräch zum schlechten Verhalten des Sohnes knallt plötzlich ein Fahrrad auf die Windschutzscheibe des Lehrers.

SAT.1
