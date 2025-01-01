Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 77: Von Feinden und Fallen
44 Min.Ab 12
Eine Frau bangt um ihren Freund: Wurde er Opfer eines blutigen Verbrechens, weil man sich an ihr rächen wollte? Ein Geschwisterpaar hütet ein lebensgefährliches Geheimnis: Woher stammen ihre lebensbedrohlichen Verletzungen? Diese Frage stellt den Arzt vor eine große Herausforderung. Vor dem Haus ihrer Mutter findet die Tochter einen verletzten Mann - von der Mutter keine Spur! Als die Feuerwehr die Tür gewaltsam öffnet, schlägt ihnen Rauch entgegen ...
