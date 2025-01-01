Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 84: Sex und andere Missgeschicke
44 Min.Ab 12
Eine Frau wird von ihrem Freund auf allen Vieren auf der Rückbank des Nachbarsautos aufgefunden und kann sich nicht bewegen. Und sie ist nicht die einzige Verletzte auf dem Grundstück. - Eine Jugendliche wird mit massiven Schmerzen und Fieber in die Klinik gebracht. Als sich die Symptome bedrohlich ausweiten, muss der Arzt zu ungewöhnlichen Mitteln greifen. - Ein verletzter Mann verschwindet nach einem schweren Unfall auf einem Autobahnparkplatz spurlos von der Unfallstelle ...
