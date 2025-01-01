Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Eingebläut

SAT.1Staffel 9Folge 90
Eingebläut

Folge 90: Eingebläut

44 Min.Ab 12

Eine Eisdielenbesitzerin befürchtet, dass ihr ein Querulant aus Rache schaden will und deswegen ihre Tochter vergiftet habe, da diese sich übergibt - in blau! - Ein Mann war übers Wochenende an einem unbekannten Ort und wird nun von seiner Freundin verletzt in die Klinik gebracht. - Bei einem Kletterausflug stürzt die Streberin der Berufsschulklasse aus unerfindlichen Gründen ab. Wurde sie von ihren Mitschülern in die Tiefe gestoßen oder steckt etwas anderes dahinter?

