Auf Streife - Die Spezialisten

Gefangen im WC

SAT.1Staffel 9Folge 93
Folge 93: Gefangen im WC

44 Min.Ab 12

Der Chef einer Firma wird im Herren-WC eingeschlossen und klagt über Schmerzen in der Brust. Um ihn zu befreien, müssen die Spezialisten zu drastischen Mitteln greifen. - Ein Pfarrer wird mit Wahnvorstellungen in die Klinik eingeliefert. Sein rätselhafter Zustand scheint mit einem lang gehüteten Geheimnis in Verbindung zu stehen. - Die Spezis werden zu einer Frau gerufen, die sich in Corona-Quarantäne befindet und nun bewusstlos aufgefunden wird ...

SAT.1
