SAT.1Staffel 11Folge 172
45 Min.Ab 12

Eine Frau sorgt sich um ihren Mann, der sich mit Verbrechern anlegt, um einen scheinbar nutzlosen Computer zu retten. Eine Sekretärin ist schockiert: Ein Fremder liegt im Kofferraum ihres Autos und behauptet, ihr Lover zu sein. Ein Streichelzoobesitzer wird verdächtigt, seine Tiere als Wilddelikatessen anzubieten. Und dann ist auch der Esel weg. Eine Nachbarin vermutet, dass zwei Trickbetrüger eine Rollstuhlfahrerin bestehlen wollen und schlägt Alarm bei der Polizei.

